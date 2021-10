La bona ratxa de tres victòries del Baxi Manresa, sumant les dues assolides a la Lliga Endesa i la d’entre setmana en el debut europeu, es va esquinçar ahir a la tarda a l’Olímpic de Badalona. Els homes de Pedro Martínez van signar la que probablement serà una de les actuacions més pobres de la temporada i van caure amb estrèpit per un marge de 44 punts en un dels duels entre els dos equips catalans més desiguals dels darrers temps. La rebel·lia de Chima Moneke –14 punts i 7 rebots– va ser la llum en la foscor en un mal dia que els manresans han d’analitzar i oblidar ràpidament perquè ara toca encarar un altre doble compromís en pocs dies: dimecres visitaran Jerusalem i dissabte arriba l’Unicaja al Nou Congost.

El Baxi va sortir amb el convenciment de fer un bon partit i un triple de Jou i tres punts (2+1) de Berzins van posar el 4-6 al marcador. A partir d’aquí, quan només s’havien consumit dos minuts de joc, les esperances dels bagencs es van començar a evaporar, primer coent la derrota a foc lent i després com un incendi devastador. Un triple de Vives va situar l’11-6, l’empenta de Moneke va reduir el marge (13-10), però el Joventut va pitjar l’accelerador (21-13 al final del primer quart).

Els verd-i-negres tenen en l’encert en el tir exterior un dels seus principals arguments, tal com ja es va poder constatar en l’amistós de pretemporada jugat a finals d’agost a Lleida entre els dos mateixos rivals i que va acabar amb triomf badaloní (84-73). Ahir, Brandon Paul (16 punts) i Pau Ribas (14) van capitanejar una actuació coral –8 jugadors van fer 10 punts o més– que va registrar en el capítol estadístic uns percentatges imponents: els de Carles Duran van fer un 11 de 18 en triples (61 %) incontestable, afegit al 57 % del tir de 2 i al pràcticament immaculat 22 de 23 en tirs lliures. La rèplica del Baxi, en aquest terreny, va ser precària: 5 de 23 en triples i un magre 41 % en tirs de 2. A més, en el capítol dels tirs lliures, el 16 de 22 final no reflecteix el fet que, durant bona part del matx, el desencert va ser notable.

Trenta punts al segon quart

Valtonen va robar la pilota i va anotar dos punts només començar el segon període (21-15). Aleshores va aparèixer Feliz per enlairar el marcador fins al 26-15. Uns i altres van pressionar en defensa, però el Joventut és un gran equip que no només llueix en el llançament. A la seva cistella, va saber enteranyinar el joc interior del Baxi i ni tan sols l’habilitat de Dani Pérez per assistir els seus companys va poder lluir en la infausta tarda de dissabte a Badalona. L’equip blanc-i-vermell només va signar 6 assistències en 40 minuts.

Els esbufecs de Pedro Martínez a la banqueta denotaven la inquietud pel rumb que agafava el duel. El tècnic va aturar la davallada (30-15 al marcador i 8 pèrdues en el balanç del Baxi en aquell moment) i va encomanar als seus jugadors que activessin el tir exterior, vist que la circulació no era fluida i costava imposar-se a prop de la cistella. L’equip, però, no va saber reaccionar. Després d’una tècnica a Thomasson, Vives va elevar a 20 punts la diferència en l’electrònic (35-15).

Dos triples de Dani Pérez i Valtonen demostraven que el Baxi no donava el seu braç a tòrcer (37-21), i Sima va rellevar Bako. Però la falta d’encert, tant en el tir proper com en el de llarga distància, llastava la capacitat dels manresans per tombar el signe del partit, el dia en què va ser Rafa Martínez el jugador descartat per rotació. Els dos equips se’n van anar als vestidors amb un 51-26 al marcador: el Joventut va fer 30 punts en el segon quart.

Tothom té un mal dia

El Joventut li va fer ahir al Baxi el mateix que els manresans van fer al Betis, al qual van guanyar per 64-106. Hi ha dies que no surt res, i de l’enfrontament d’ahir a l’Olímpic no es pot rescatar gaire més que el coratge de Moneke. En el tercer quart, les diferències es van continuar engruixint: un triple de Paul va permetre superar la trentena (66-35). I al final d’aquest període, 78-45.

En els darrers deu minuts, el Joventut no va deixar passar l’oportunitat de continuar furgant en la ferida manresana. Parra va perforar la cistella visitant amb 11 punts en poc més de tres minuts i el duel es va anar esllanguint amb un abisme màxim de 46 punts que va quedar en el 105-61 final. Una mala tarda la pot tenir tothom.