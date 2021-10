El Cadí La Seu va aconseguir ahir la quarta victòria en 4 partits contra l’Ensino Lugo, en teoria un rival perillós i amb quatre ex-urgellenques a les seves files.

Els problemes en la direcció del joc, sobretot per l’absència de la italiana Orsili, van fer que les jugadores de Miguel Ángel Ortega mai s’acabessin de trobar còmodes damunt el parquet. Però durant els 10 primers minuts van estar per davant en el marcador durant força estona. El triangle format per Van den Adel, Oma i Bahí donava molta guerra al conjunt local, amb Pivek i Etxarri com a principals exponents.

Després de la primera parada, un parcial de 17-1 va fer passar el partit del 21-22 al 38-23, sobretot per l’encert en la llarga distància de Raventós i Etxarri i les recuperacions de Lukacovicova. Un forat que va ser insalvable per les gallegues (38-28, al descans). En el tercer període el Cadí va continuar dominant gràcies a la superioritat en la direcció de joc de Peña i Raventós i un joc coral que feia que Strautmane, Pivec i Etxarri tinguessin bones posicions de tir. El marge favorable va ser de 25 punts en dues ocasions (59-34 i 74-49), i al final es va concretar en 21, una notable diferència contra un rival que hauria de lluitar per estar en la zona mitja i entrar als play-off.