L’encert i la inspiració del base nord-americà de l’Unicaja de Màlaga Norris Cole (26 punts, 5 triples i 24 de valoració) va ser fonamental per tal que els andalusos remuntessin contra el sorprenent Río Breogán i assolissin el tercer triomf del curs (72-64).

Els gallecs van iniciar el duel amb una intensitat i motivació evidents impulsats per les tres victòries aconseguides en les quatre primeres jornades de la competició i al minut 8 dominaven per 15 punts de diferència (5-20). Un triple final de Norris Cole va minimitzar el desavantatge local al final del primer quart (13-20), però quan faltaven tres minuts per al final del segon acte, Trae Bell-Haynes i Dzanan Musa van recuperar els deu punts de marge per als gallecs (23-33).

Norris Cole va tornar a anotar un triple a l’últim segon i va situar el 30-37 que registrava l’electrònic al descans. Els amfitrions van reaccionar a l’inici del segon període i gràcies a la seva intensitat i domini del rebot van signar un parcial de 21-12 que els va atorgar un avantatge (51-49) que el pivot del Río Breogán Rasid Mahalbasic (19 punts) va neutralitzar a l’equador de l’últim quart. Llavors, Fernández va complementar amb les seves penetracions l’efectivitat exterior de Cole i l’aliança d’ambdós va sentenciar el triomf de l’equip de Katsikaris.

Per la seva part, el Burgos va sumar una victòria rellevant a la pista del Fuenlabrada, 91-96, la quarta consecutiva sumant la Lliga Endesa i la competició europea. El matx va ser molt igualat i ple d’alternatives. En les files locals van destacar Emegano (20 punts) i Alexander (19) i en les visitants ho van fer Braimoh (18 punts 8 rebots) i McGee (15).

El triomf més contundent dels partits jugats ahir, al marge de la derrota del Baxi Manresa, el va protagonitzar el Lenovo Tenerife, que es va imposar per 90-65 al Casademont. Amb un 29-11 en el període inicial, els canaris van passar per sobre dels aragonesos. Wiltjer, amb 19 punts, i Salin, amb 17, van ser els màxims anotadors del conjunt local.