El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va destacar,després de la severa derrota patida pel seu equip, que «des del principi ja s’ha vist un Joventut superior», una diferència entre uns i altres que es va acabar concretant en un marge de 44 punts a favor dels locals (105-61). L’entrenador del conjunt bagenc va reconèixer que se sentia «decebut» pel fet que el Baxi «no ha pogut competir».

Malgrat el pobre paper dels seus jugadors, Martínez va assegurar que era el «màxim responsable» de la greu ensopegada. Al seu parer, els verd-i-negres van ser «superiors primer en defensa i també en atac perquè la nostra defensa no ha tingut la consistència que hauria d’haver demostrat al terreny de joc». Malgrat tot, el tècnic català va afirmar que aquestes coses «poden passar», i va afegir que «segurament ens passaran més vegades, encara que ens agradaria que no fos així, igual que tindrem bons partits com l’anterior contra el Baskonia».

Com a conclusió de l’anàlisi post-partit, Pedro Martínez va explicar que li agradaria «trobar la regularitat i que sigui la bona», i va admetre que aquest tipus de derrotes són «desagradables».

Per la seva part, l’entrenador del Joventut, Carles Duran, va comentar que l’ampli resultat final «remarca l’excel·lent partit que hem fet», sobretot pel fet que al davant hi havia un Baxi amb una bona trajectòria prèvia. El tècnic local va posar «un 10» al seu equip pel treball realitzat «des del minut zero al 40», i va posar en relleu que els seus jugadors «no han perdut l’ambició» després del descans i per això van obtenir un triomf tan rotund.