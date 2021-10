El barceloní Adri Arnaus, membre del Club de Golf Moià, va acaronar ahir la seva primera victòria com a professional, però va perdre davant de Rafa Cabrera Bello en el primer forat del desempat de l’Obert d’Espanya, que es va disputar al Club de Campo de Madrid. Jon Rahm, que perseguia la triple corona del torneig per empatar els tres triomfs assolits anys enrere per Ballesteros, no va poder superar ahir el mal resultat de la jornada prèvia.

Arnaus i Cabrera van protagonitzar al llarg del dia un duel intens i emocionant, que va requerir d’un forat extra per decidir el nom del campió. I en aquest tràngol es va imposar l’experiència del canari, onze anys més gran que el català, que en té 26 i encara no s’ha pogut estrenar després d’haver jugat 72 tornejos, sobretot del Tour Europeu.

Després de la tercera jornada, celebrada dissabte, Arnaus estava amb -15 en 2n lloc a dos cops de Cabrera. El seu oponent, però, va començar amb molt mal peu i va fer un doble bogey en el primer forat del recorregut, que va aplegar quinze mil espectadors. Però després ja no va tornar a ensopegar i va signar quatre birdies, els tres darrers consecutivament en els forats 13, 14 i 15.

Per la seva part, Arnaus va punxar al 3 i a l’11, i es va rescabalar amb sengles birdies al 4 i el 8. I, sobretot, va fer el salt al liderat gràcies a l’eagle del forat 7, un par 5 que va liquidar en tres cops. El moianès, que va ser l’únic representant espanyol als Jocs de Tòquio després del positiu per covid de Rahm, es va trobar en una bona posició per guanyar el forat 18.

En la sortida, Cabrera va enviar la pilota a una zona molt complicada, però després de molta estona rumiant quin cop havia de donar, va fer passar la pilota entre els arbres i va salvar el mal tràngol. Arnaus, molt segur durant tota la jornada, va fer aterrar el seu cop al búnquer, en una bona disposició per intentar el birdie.

Cabrera va exhibir el seu talent i va salvar el par, tot esperant que Arnaus no encertés el putt guanyador. La pilota del català va agafar una bona línia però es va desviar al darrer moment. En el desempat, també al forat 18, Cabrera va fer 3 cops i es va endur el triomf.