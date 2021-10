L’Artés es va imposar a l’Andratx per 79 a 67 en un partit molt ben gestionat per part dels bagencs, on van agafar un bon marge de punts d’avantatge en el primer quart que els va dotar de certa tranquil·litat per a la resta del joc. Tot i que els balears van augmentar la intensitat en els darrers quarts, els locals seguien aconseguint uns bons percentatges d’anotació que evitaven que els seus rivals s’apropessin al marcador.