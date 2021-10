Golejada i lideratge. El CF Martorell va assolir un triomf inapel·lable contra l’històric Vilanova CF (5 a 2) i encapçala la classificació. Els blanc-i-vermells van dominar completament el partit fins a materialitzar el 5 a 0. No endebades, la defensa visitant va haver de conjurar dues accions protagonitzades per David Olid (minuts 7 i 19), però no va poder evitar el golàs per l’escaire de l’exdavanter del CE Júpiter (min 41). Als quatre minuts de la represa, Ross Willox va recuperar una pilota i va assistir Xavi Marco per tal que superés el porter vilanoví. Mathew Clewley va poder donar opcions al seu equip, però la seva rematada es va estavellar al pal (min 51). Tot seguit, es va iniciar l’exhibició golejadora de David Olid, que va arrodonir el pòquer en robar una pilota i batre el porter visitant amb una magistral vaselina.