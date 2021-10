Dos dels nostres equips de júnior preferent han aconseguit la victòria i un de sol ha perdut aquest cap de setmana en les preferents. L’Asfalt Igualada no ha pogut atrapar el lider, però tant Catalana Occident, com Manresa sub-18 són segons.

El Catalana Occident manté la seva marxa gairebé immaculada, només trencada pel Barça amb la disputa del partit pendent, i va passar per damunt del Torrons Vicens l’Hospitalet (92-53) en un duel en què tots els jugadors de Pere Romero van poder tenir protagonisme, donada la diferència en el marcador. David Corominas, amb 20 punts, va ser el màxim anotador local.En la propera jornada, la visita a un Tarragona que només ha acumulat un triomf pot ser una bona oportunitat per seguir sumant.

En el grup 4, l’Asfalt Igualada no va poder derrotar el líder, el Sant Nicolau. El 73-65 final es va forjar en l’últim quart, ja que totes dues formacions havien arribat empatades a la disputa de l’últim període. Els 17 punts de Lluc Sala no van ser suficients per evitar una derrota que deixa l’equip encara segon.

Finalment, en la categoria femenina, molt bona victòria del Manresa CBF sub-18 contra el Jet Blau, amb qui empatava a la classificació, per 55-41. Els 16 punts d’Aina Roqué i els 11 de Noa Bravo impulsen el conjunt bagenc, que en la propera jornada té una visita interessant a la pista del líder, l’Hospitalet.