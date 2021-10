El Reial Madrid i el Barça es mantenen al capdamunt de la Lliga Endesa, amb un partit disputat més i, per tant, guanyat pels blaugrana, després de derrotar el València i el Betis en dos compromisos de diferent dificultat, més alta per als blancs, però que demostren que es troben per damunt dels rivals en aquest inici de temporada. En tots dos casos, els últims quarts van acabar de reblar un domini que fins aleshores no era definitiu.

A la Font de Sant Lluís, el Reial Madrid va superar el València de Joan Peñarroya per 79-93 en un partit en què els taronja van arribar amb opcions a l’últim període. En aquest, però, van rebre 29 punts i així va ser difícil de poder competir. Entre els homes de Pablo Laso, cinc jugadors van anotar deu punts o més, liderats pels 12 de Rudy Fernández. A l’altra banda, l’islandès Martin Hermannsson va presentar batalla amb un total de 20 i Rivero en va fer 15.

Abans, a Sevilla, el Barça va jugar un partit a un ritme baix, després dels dos disputats durant la setmana, i això va donar possibilitats al Betis, que va anar fent la goma. Però els andalusos, com va passar amb els valencians, també es van enfonsar al final i van perdre per 61-78 contra un adversari que en va tenir prou pressionant a darrere. Rolands Smits, amb 12 punts, va fer inútils els 15 de Marko Todorovic.

Reacció de l’Andorra

La jornada va veure la primera victòria a la lliga del MoraBanc Andorra, que va derrotar el Gran Canària per 87-71 en un partit estrany, en què els d’Ibon Navarro es van escapar a l’inici, els canaris es van acostar a tres punts per cedir en un mal final. Crawford i Jelínek van anotar 13 punts. Qui no guanya encara és el Surne Bilbao, que va claudicar a Múrcia per un ajustat 92-87, i més fàcil ho va tenir el Baskonia, que va curar les ferides dels últims dies apallissant l’Obradoiro per un clar 91-70.