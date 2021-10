El Gimnàstic de Manresa juvenil no va poder puntuar en el seu enfrontament davant del Figueres, en el duel d’invictes de la Lliga Nacional juvenil (1-2). Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada on les defenses es van imposar als atacs. Després d’uns primers 45 minuts molt tàctics, els equips van arribar al descans amb el marcador inicial, 0-0. A la represa, la dinàmica va canviar per complet. El partit es va tornar boig i ambdós equips van gaudir de múltiples ocasions molt clares per marcar. Els empordanesos es van avançar amb un gol matiner, però el local Ian Martínez va empatar de penal dos minuts més tard. Tots dos equips van gaudir d’ocasions per marcar i van ser els visitants els qui ho van aconseguir primer. Els manresans van lluitar fins al final sense sort.