El CF Solsona de Víctor Vera va oferir una bona imatge a la capital de l’Urgell, però va cedir per la mínima contra la històrica UE Tàrrega (2 a 1). Tal com va succeir en el matx contra la UE Rapitenca, els solsonins van tornar a palesar una notable millora en el seu sistema defensiu, a més de l’evident adaptació a l’exigència de la categoria del nombrós grup de futbolistes que hi debuten. L’equilibri va caracteritzar un primer acte que va finalitzar amb l’empat a zero inicial. Els amfitrions van adquirir avantatge al segon minut de la represa, però el central Marc Guijarro va reequilibrar el marcador cinc minuts després. Malauradament, els solsonins van encaixar el 2 a 1 tot seguit (min 54) i no van poder tornar a empatar.