L’Igualada va demostrar la seva superioritat en vèncer per vint punts el Mataró Maresme (56-76). Els igualadins es van mostrar com un equip molt sòlid i compromès des del primer moment, i van aconseguir uns bons percentatges en el tir interior i una bona renda de punts que els separaven del Mataró en el marcador. Al descans, els visitants ja gaudien d’una diferència de vint punts sobre el rival, un marge que no disminuiria en tot el partit. A la segona meitat, els locals van oferir una millor versió, van ser més agressius tant en atac com en defensa, i van aconseguir encadenar una sèrie de cistelles anotades que maquillaven el resultat final.