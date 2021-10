El Motor Munich Cadí Manresa va obtenir la tercera victòriadesprés d’imposar-se en un partit molt ajustat davant del AB Premià (66-64). El conjunt manresà, dirigit per Gerard Barbé, va necessitar dues pròrrogues per superar un rival que encara no coneixia la derrota. Les manresanes van sortir concentrades en els primers minuts i van aconseguir un mínim avantatge. En el segon període, les visitants van pujar la intensitat en defensa i van incomodar les locals. A la represa, es van veure alternances en el joc i les bagenques van continuar davant en el marcador després d’anotar cinc triples. En el darrer quart, ambdós equips van estar nerviosos i quan semblava que les locals tenien avantatge per guanyar, dos triples del Premià i els tirs lliures van forçar la pròrroga. De nou a la pròrroga les manresanes ho tenien tot de cara, però les visitants van forçar un últim quart. Després de nervis i tirs lliures, el Manresa femení va poder guanyar.