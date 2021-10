El Navàs va superar la Palma en un duel molt igualat on va anar darrere en pràcticament tot el partit, però els jugadors d’Isidre Suau van saber sobreposar-se a les adversitats per arribar a la pròrroga i vèncer per 78 a 80. Els bagencs van començar a remolc dels locals, però a base d’una intensa defensa van reconduir el partit cap al seu territori i van deixar la Palma amb una baixa anotació en els moments decisius del partit.