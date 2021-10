Segon empat consecutiu a l’estadi del Congost contra un dels equips més potents de la categoria. El CE Manresa i el FC Vilafranca van segellar una merescuda igualada (1 a 1) després d’un duel en el qual cap dels dos conjunts va sotmetre l’altre ni va saber rendibilitzar les comptades ocasions de gol de què va disposar.

Els blanc-i-vermells van afrontar el partit amb dues baixes més de les tres ja habituals (Nil Pradas, Joan Castanyer i Toni Sureda). El mitjapunta navarclí Marc Martínez i el central Jordi de Sande es van afegir a la relació d’absències. Tot i això, els manresans van presentar un equip inicial solvent i van aconseguir la possessió i la iniciativa ofensiva durant els tres primers minuts, abans que els visitants revertissin la situació fins a la lesió i substitució de Jonatan Collado (min 16).

Les primeres rematades amb intenció van correspondre als vilafranquins. Sergi Escofet (min 21) i Pol Via (min 23) van posar a prova la concentració d’Òscar Pulido. Una penetració com a extrem esquerre de Noah i la posterior centrada van propiciar una acció de perill que Javi López va malbaratar (min 34). Noah Baffoe va reaparèixer dos minuts després per protagonitzar una gran jugada individual i forçar el penal d’Antonio Bioque que Nil Garrido va materialitzar amb mestria (min 39) per donar avantatge als amfitrions. Llavors el Manresa ja feia sis minuts que havia hagut de substituir el mig centre Juli Serrano.

Tres minuts després de la represa, Marc Cuello va tenir l’oportunitat de sentenciar el matx. Una pilota rebotada el va habilitar per encarar en solitari Toni Casamayor. El migcampista no va tenir convicció en l’èxit de l’empresa i va creuar la pilota fora (min 48). Els blanc-i-vermells van dominar el seu oponent fins al minut 55 i Nil Garrido va rematar al travesser des de la frontal de l’àrea de penal, després de rebre una intencionada passada enrere de Noah (min 52). A partir del minut 55, el FC Vilafranca va recuperar el control de la zona de gestació. Tot i això, el gol de l’empat va ser conseqüència d’una jugada descontrolada que va habilitar Sergi Escofet per afusellar Òscar Pulido amb una inapel·lable rematada rasa i creuada (min 64).

Els jugadors d’Iván Moreno van dominar el centre del camp fins al final del partit, però sense trenar cap jugada d’atac remarcable. David Acedo va poder segellar la remuntada (min 77), però a causa d’una pèrdua de pilota de Putxi. El mitjapunta va penetrar per l’esquerra a l’àrea de penal i Òscar Pulido va conjurar el seu perillós xut ras. Els amfitrions tampoc no van generar accions de perill amb assiduïtat. Noah no va poder arribar a rematar una centrada al segon pal de Javi López (min 72) i l’energia i el dinamisme que van aportar Álex Sánchez i Biel Rodríguez van originar la jugada que el davanter va rematar a la xarxa lateral de la porteria de Toni Casamayor, arran de la base del pal dret (min 90). L’empat ja era irreversible.