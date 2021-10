Si hi havia un partit per qüestionar la jerarquia del Barça a la Lliga Iberdrola era el que les catalanes van disputar dissabte a la tarda al camp de l’Atlètic de Madrid. Però el 0-3 final, amb gols d’Oshoala, Aitana i Martens, ratifica que l’equip de Jonathan Giráldez ha començat el curs a tota velocitat. I ara, a més, ja ha recuperat Leila i Hermoso.

Després de fer-n’hi 4 a l’Arsenal en el debut a la Champions, les blau-grana van completar la setmana amb un triomf inapel·lable, del que en aquesta ocasió no va participar la defensa Jana Fernández, de Sant Esteve Sesrovires. El Barça és líder amb 6 victòries en 6 partits, un ritme que, de moment, només segueix la Reial Societat.

El conjunt que dirigeix Natàlia Arroyo es va imposar per 1-3 en la visita al Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández. Bulatovic va marcar per les locals quan Franssi i una Sarriegi en estat de gràcia ja havien avançat les basques. La davantera va sentenciar al minut 32 i el marcador ja no es va moure. En l’horitzó hi ha el Barça-Reial Societat que es disputarà a finals de mes al Johan Cruyff.

L’Eibar de la portera igualadina Noèlia García es va avançar a Valdebebas amb un gol de Kuki al minut 18 que allargava l’agonia del Reial Madrid a la Lliga (1 punt en 5 jornades). Però les blanques, que van guanyar entre setmana a Kharkhiv (0-1) en l’inici de la fase de grups de la Champions, van donar la volta al marcador amb dianes de Moller i Gálvez.

Tres punts per sota del Barça i la Reial Societat hi ha l’Atlètic de Madrid i l’Athletic Club de Bilbao (13), i 5è és el Llevant de la defensa monistrolenca Núria Mendoza, amb 11 punts, els mateixos que el Madrid CFF. El Llevant es va imposar en el derbi contra el València per 1-0, amb una diana d’Alba Redondo, la davantera estrella de l’equip granota.