Els dos equips bagencs s’enfrontaven després de no haver mostrat la millor versió en la jornada inaugural de la competició, en un partit molt igualat que conclouria amb un empat a zero. Els locals van començar més endollats que els seus rivals, controlaven el domini de la possessió, tot i que en zones molt llunyanes a la porteria de Baquero. Amb el pas dels minuts el Joanenc es despertava i per estones s’apoderava del control de la pilota, encara que tampoc no trobava els espais necessaris per apropar-se a la porteria del Sallent. La primera part acabava sense cap ocasió clara de gol per part dels dos equips.

A la represa, els locals van pujar la intensitat, van ser més agressius en les pilotes dividides, però sense gaudir de la inspiració necessària en atac per fer cap gol. L’acció es traslladava al centre del camp, lluny de les porteries, en un duel molt tàctic on les defenses dels dos equips van estar excelses i van impedir qualsevol aproximació de perill. Els dos conjunts donaven per bo l’empat en un duel sense un clar protagonista.