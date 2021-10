El Sant Pau no va poder passar de l’empat a zero contra el Castellnou en l’estrena de l’equip a Tercera Catalana. Els locals van començar el partit força dubitatius, fruit dels nervis del debut, mentre que els seus rivals, molt més experimentats, van aprofitar per agafar el ritme i la possessió del partit. Amb el pas dels minuts els manresans se sentien més còmodes sobre el terreny de joc, i les imprecisions van canviar per un estil més agressiu, amb una pressió avançada que dificultava la creació de jugades del Castellnou. La primera part concloïa amb una igualtat màxima entre els dos equips.

El segon temps va ser més actiu, els dos conjunts començaven a acostar-se perillosament a la porteria rival amb bones ocasions, el que feia pensar que el gol estava al caure. El Sant Pau va gaudir d’una clara oportunitat per avançar-se en el marcador, quan, després d’una bona passada a l’esquena de la defensa visitant, un dels atacants manresans es va quedar sol davant del porter, però no va ser capaç de materialitzar l’oportunitat. Just abans de finalitzar el duel, quan els dos equips donaven per bo l’empat, el Castellnou tindria la darrera ocasió, però un defensor local s’interposava en la trajectòria del tir per treure la pilota sobre la línia de gol, i així es mantenia l’empat inicial en el marcador.