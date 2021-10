L’Handbol Berga ha presentat la campanya d’handbol femení aquest diumenge a les 12:00h al Local dels Castellers. L’acte ha comptat amb la presència de les noies dels equips femenins de l’Handbol Berga, el cos tècnic, patrocinadors i Regidors de la ciutat així com del discurs del president Marc Pons i Soler i de la projecció de l'spot que ha elaborat el berguedà Pep Vendrell.

L'objectiu de la campanya, segons han declarat els dirigents del club, és trencar les barreres entre ambdós sexes i aconseguir que les noies comencin "a jugar en esports tradicionalment masculinitzats".

Paraules del president:

Aquest projecte ja va començar ara fa 5 anys quan aquesta junta va assumir la direcció del club, on es va començar a treballar per la confecció d’equips femenins. Aquesta llavor no la vam plantar nosaltres sinó que estava plantada des de l’any 1975 una generació d’or van aconseguir guanyar els campionats d’Espanya, aquesta llavor ha tardat anys a germinar, però esperem que d’aquí en surtin noves generacions de noies que gaudeixin d’aquest esport. Tot i ser un spot promocional del club, el que volem és trencar barreres, és que les noies comencin a jugar en esports tradicionalment masculinitzats. Perquè això no és un projecte de club és un projecte de ciutat. I amb aquest projecte allargarem la mà a tots els clubs perquè el Berguedà pugui gaudir de totes les opcions esportives per les noies de la comarca. En aquest spot hem intentat transmetre tot allò que hem arribat a sentir en les grades del pavelló, a casa a fora són comentaris que es repeteixen i que creiem que no haurien d’estar interioritzats en aquesta societat. Des d’aquí hem volgut donar-li una volta i rebatre totes aquestes crítiques, tot i que les que cada dia les rebaten són les noies a la pista, esperem que en els porpres anys cap nena es quedi sense jugar a Handbol per falta d’equips, com en qualsevol dels esports que es practiquen a la comarca. Per últim agrair el Pep Vendrell, a la Judit Jordana i totes les noies i nenes que han participat a l’espot com també un agraïment a l’ajuntament de Berga i el gimnàs Tossalet per la cessió de les instal·lacions i fer extensiu a les institucions i clubs que treballarem al costat per omplir els terrenys de joc de noies que vulguin gaudir de l’esport.