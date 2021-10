Els tres equips de les nostres comarques de júnior preferent de bàsquet han aconseguit guanyar les seus partits intersetmanals d'aquest dimarts, amb la qual cosa es mantenen en la zona alta de la classificació.

En l'apartat masculí, el Catalana Occident ha vençut per 70-72 a la pista del CB Tarragona, amb la qual cosa se situa líder, tot i que amb dos partits disputats més que el Barça, l'únic conjunt que l'ha derrotat fins ara. També en el grup 1, Granollers, 71-Torrons Vicens L'Hospitalet, 68 i Bàsquet Girona u18, 59-Joventut 67.

En el grup 4, l'Asfalt Igualada ha derrotat per 78-57 el Sant Cugat Negre basant-se en els 20 punts de Lluc Sala i els 17 d'Àlex Riera. També s'ha disputat avui el Santfeliuenc, 51-Sant Nicolau, 93. Aquest darrer equip sabadellenc és el líder invicte després de cinc jornades i l'Asfalt Igualada és segon, amb tres triomfs i dues derrotes.

Finalment, en l'apartat femení, en el grup 2, gran victòria del Manresa CBF u18 a la pista del CEJ L'Hospitalet per 43-71, amb 13 punts d'Aina Roqué i Anna Fornells. En l'altre partit del dia, Nayox Lleida, 56-JAC Sants, 62. El Manresa CBF és líder amb una sola derrota en sis partits jugats, el mateix balanç que el seu rival d'aquest dimarts però amb el bàsquet average, tant general, com particular, molt a favor.

Tots tres equips jugaran el proper cap de setmana. El Catalana Occident rep el Mataró diumenge a les 12.15. Abans, a les 11, el Manresa CBF femení jugarà també a casa, contra el Lleida. Finalment, l'Asfalt Igualada masculí s'enfrontarà també al Lleida, però en aquesta oportunitat a domicili, també diumenge, a les 17.45 hores.