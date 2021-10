El Deportivo Liceo va fer bons els pronòstics i va guanyar a Les Comes (1-5) tot i que va haver de remuntar un gol de l’Igualada Rigat. Elpitjor del partit va ser la lesió d’Aleix Marimon, que es va girar el genoll dret tot sol en caure a terra i va marxar de la pista amb evidents signes de dolor.

El partit començava complicat per als arlequinats, ja que a la dificultat habitual d’haver de jugar contra el Liceo s’hi afegia la baixa d’Elagi Deitg, el porter, que deixava el seu lloc al jove Guillem Torrents. Però aquest va estar molt encertat, aturant molt a l’inici i, a més, l’Igualada Rigat es va avançar als nou minuts amb un xut de Ton Baliu que se li va escapar a Carles Grau.

El duel era de domini gallec, però tampoc sense moltes ocasions fins que una gran acció de Carballeira va servir per filtrar una bola que va rematar Torres en boca de gol per empatar. Tots dos equips van poder desequilibrar amb rematades als pals de Palau i de Burgaya. També hi va haver blaves per a Baliu i Carballeira abans que Adroher, en boca de gol, anotés el segon gol corunyès. Just abans del descans, Torres feia el tercer, novament amb una combinació i rematada damunt de la línia.

El gol va semblar sentenciar-ho tot i, malgrat que l’Igualada es va activar a la represa, va rebre dos gols més de similar factura i, sobretot, la lesió de Marimon per la qual patir.