Una de les coses bones d’haver de disputar la competició europea és que si a la lliga t’ha anat malament, tens l’oportunitat d’oblidar el problema en tres o quatre dies. La part negativa és que el nivell, cada cop més alt, dels conjunts que et pots trobar a la competició continental no fa fàcil la revenja. Després de ser apallissat per 44 punts (105-61) dissabte a la pista del Joventut, el Baxi ha hagut de viatjar a Terra Santa per enterrar les seves pròpies lamentacions. El segon partit de la Lliga de Campions enfronta els manresans, triomfadors en el debut contra l’Stal Ostrów polonès, davant d’un Hapoel Jerusalem que va caure en el debut a la mateixa pista en què es jugarà avui i que afronta el duel amb urgències per no tenir més problemes classificatoris.

Descartat des de casa

Una de les novetats d’aquest partit és que el jugador descartat dels tretze amb els quals compta Pedro Martínez ja es coneix des de casa. El nord-americà Luke Maye experimentarà el seu segon partit fora de l’equip, després del guanyat a Sevilla, i ja no va agafar l’avió dilluns en direcció a la capital hebrea. El tècnic ha de descartar, per al torneig continental, un dels estrangers, ja que els cinc nacionals tenen la plaça segura per les normes d’aquesta competició, que exigeix aquest nombre de jugadors de quota pels quatre de l’ACB. Així, si en el debut va caure Berzins, ara ho fa un Maye que no acaba de convèncer en les seves actuacions, tot i que davant dels polonesos semblava haver fet una passa endavant.

El fet cert és que s’espera un ambient calent al Pais Arena, la instal·lació que acull els partits del Hapoel i encara més després d’haver caigut en el primer partit davant del Pinar Karsiyaka per 84-86, per culpa d’un triple de Colson en l’últim segon. Una segona derrota, encara amb els tres viatges per fer, podria ser nefasta per a una plantilla que, com sol passar en la història d’aquesta formació, ha estat feta a cop de talonari i amb l’objectiu, des de fa molts anys, de trencar l’hegemonia del Maccabi de Tel Aviv a la lliga local.

Buscant el glamur

Per aconseguir-ho, el Hapoel ha fitxat enguany el tècnic Oren Amiel qui, després de forjar-se una bona fama com a tècnic assistent, va estar dos anys al Nymburk txec, amb el qual va guanyar les respectives lligues i va fer un bon paper a la pròpia Champions. L’equip de Jerusalem va adquirir fama fa uns anys perquè va fitxar l’exestrella de l’NBA Amaré Stoudemire, ja en trajectòria descendent. Després, fins i tot, va arribar a convertir-se’n en l’amo.

Ara, la propietat ha canviat, però no així les ganes de destacar i de contractar jugadors mediàtics. Ho és, sens dubte, Anthony Bennett, un número 1 del draft tan sorprenent com erràtica va ser la seva trajectòria en la millor lliga del món. L’ala-pivot canadenc va confirmar la seva vinculació amb el Hapoel fins a final de temporada dies enrere i, malgrat la seva irregularitat, té qualitat, com va demostrar amb els 22 punts i 8 rebots contra els turcs.

Complements notables

També trajectòria a l’NBA Thon Maker, un pivot alt, prim i molt físic que va destacar, sobretot, amb els Milwaukee Bucks ara fa uns anys. El passat mes de gener, el jugador de Sudan del Sud va ser tallat pels Cleveland Cavaliers i aquest estiu ha iniciat la seva primera aventura europea, a Jerusalem. I un altre vell conegut és Sean Kilpatrick, un escorta amb passat a diversos equips nord-americans i també al Panathinaikos, el Tofas Bursa i el Buducnost abans de recalar al Gran Canària, amb el qual va debutar, precisament, al Congost el 27 de desembre passat.

Completen un cinc de garanties Retin Obasohan, un base belga que el tècnic ja tenia a Nymburk i que diumenge va anotar 22 punts a la pista del Galil Elyon en la victòria per 69-83, i Kaiser Gates, un ala que arriba directament de les universitats nord-americanes.