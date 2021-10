El pilot surienc Josep Garcia (KTM), afronta un cap de setmana en què té a la mà proclamar-se campió del món d’Enduro-2 i encara manté possibilitats matemàtiques de fer-ho de la general total, malgrat que això ho tindrà més difícil. Durant els propers dies, també hi pot haver dos podis més per a pilots de casa nostra, ja que el nargonenc Jaume Betriu i la manresana Mireia Badia ho tenen tot a la mà per acabar segons en Enduro-3 i fèmines, respectivament.

Serà al darrer Gran Premi de la temporada, el de Langeac, a França. Garcia va guanyar les dues curses de Portugal de la setmana passada però encara té 16 punts per davant el britànic Brad Freeman. Hauria de passar un miracle perquè el superés, però Garcia sí té a la mà ser campió d’Enduro-2, ja que acumula 22 punts d’avantatge, amb 40 en joc, sobre l’australià Will Ruprecht.

En Enduro-3, Betriu és segon, a 32 punts de Freeman però amb 22 sobre el tercer, el britànic Daniel McCanney. També aspira encara a ser sisè en la general. En dones, mentrestant, Mireia Badia és segona, a vuit punts de Laia Sanz i també amb 40 punts en joc. També serà a França la navassenca Kate Vall.