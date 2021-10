El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha afirmat que veu en Josep Maria Bartomeu "una persona desesperada", després que l'exmandatari blaugrana expliqués que els números vermells de l'entitat no són tan alarmants com els ha mostrat l'actual junta directiva.

"Bartomeu s'està adonant de la magnitud del desastre del qual és responsable. Al cap i a la fi, el president és l'últim responsable de tot i ha d'assumir les seves responsabilitats", ha afegit Laporta en la roda de premsa per la renovació de Pedro González 'Pedri' que s'ha celebrat a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

I això que prèviament Laporta havia dit que estava "tan emocionat" per la renovació de Pedri que no volia "distreure's contestant" qüestions sobre les paraules de Bartomeu.

Preguntat per la seva opinió sobre el fet que la junta anterior no hagués fet res malgrat els informes que advertien del perillós estat del Camp Nou, Laporta ha contestat que aquesta qüestió li havien de preguntar "als que tenien la responsabilitat i no ho van fer".

D'altra banda, ha confirmat que el finançament de 1.500 milions d'euros per l'Espai Barça es votarà en l'Assemblea de Socis Compromissaris d'aquest diumenge i no s'ha pronunciat sobre un possible referèndum.

"De moment el que es farà és el que està previst, que és demanar el finançament de l'Espai Barça, que és una joia arquitectònica", ha sentenciat.