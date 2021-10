L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles aportaran les seves formacions absultes aquest diumenge, dia 17, a la primera edició de la Copa Catalana de Clubs, que es disputarà a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona.

Hi pendràn part els vuit millors equips classificats depenent de les marques presentades. Aquestes formacions seràn: AA Catalunya, Lleida UA, CA Igualada, Barcelona Atletisme, GEiEG, Unió Colomenca Atletisme, CA Nou Barris i Avinent Manresa.

El format de competició es innovador, ja que las formacions participants son mixtes. Es porta a terme tot el programa atlètic, però 50% masculí i 50% femení, amb la novetat de que els relleus tambè son mixtos.

Pel que fa al conjunt manresà, afirma que ha volgut estar present en aquesta primera edició, per tal de donar suport a aquesta iniciativa federativa, tot i que la majoria d'atletes que formaràn l'equip es troben en el seu inici de preparació d'aquesta nova temporada i no arriben en les millors condicions desitjades per afrontar una competició.