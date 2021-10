L’esdeveniment anual més multitudinari que acull la finca surienca de Les Comes de Sererols, l’anomenat Les Comes 4x4 Festival, va ser una de les primeres trobades esportives damnificades per l’esclat de la crisi sanitària. No endebades, la novena edició s’havia de celebrar el segon cap de setmana de març del 2020 (entre el divendres 13 i el diumenge 15) i es va haver de suspendre a corre-cuita el dimecres, 11 de març, quan els participants més matiners ja s’havien instal·lat a les zones d’acampada de la finca.

Dinou mesos després de l’ajornament i quan ja en fa trenta-un de la reeixida vuitena trobada, l’edició més esperada de Les Comes 4x4 Festival es farà entre avui i diumenge. La novena no serà una edició de l’esdeveniment amb excessives novetats. Serà la de la retrobada, la de la recuperació de l’essència, una demostració més que la normalitat pot tornar a prevaler en la nostra quotidianitat.

I també serà l’edició de la constatació de la fidelitat dels participants al Les Comes 4x4 Festival, de l’adhesió de tots aquells que esperen recórrer, una vegada a l’any, amb el seu vehicle 4x4 o SUV, els més de 70 km de pistes senyalitzades i classificades per colors segons el seu grau de dificultat que ofereix la finca. Les 2.700 places disponibles, 900 per dia, estaven exhaurides el març del 2020 i, tal com assenyala Pep Vila, màxim responsable de l’organització de l’esdeveniment, «més del 80% dels participants han esperat aquests dinou mesos per gaudir d’una nova edició de Les Comes 4x4 Festival. Només hi han renunciat aquells als quals els hi era impossible assistir-hi en la nova data per raons professionals o per altres imponderables. Els han substituït les persones que teníem a la llista d’espera. De forma excepcional, no hem admès noves inscripcions».

La fidelitat i la perseverança dels inscrits tindrà una recompensa. Pep Vila i el seu equip de col·laboradors han ampliat en prop d’una desena de quilòmetres el traçat de les pistes i, per tant, els participants en aquesta edició seran els primers en descobrir els reptes que per a la conducció ofereixen els nous trams. A més, per primera vegada, podran gaudir de la possibilitat de viure l’experiència de seguir un roadbook concebut per Xavi Colomé, l’actual creador dels recorreguts del Ral·li Dakar.

Una exhibició amb clàssics

La segona novetat d’aquesta edició de Les Comes 4x4 Festival serà la presència de clàssics del Dakar a l’Exhibició BFGoodrich (dissabte i diumenge, de 11 a 13 hores). Els visitants podran veure en acció el camió bimotor dotat de dues cabines creat per l’holandès Jan de Rooy a partir d’un DAF; els dos Nissan Patrol dels anys vuitanta de Francesc Térmens; el Toyota de Rafa Tibau dels noranta o el camió MAN que va conduir Pep Vila a les edicions del 2004 i del 2005 de la mítica prova, que ha restaurat un gironí per prendre part en el proper Dakar Classics. L’espectacle de la Supertrack BFGoodrich (15.30 hores) serà el primer gran al·licient de la tarda per al públic.