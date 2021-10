«Jugar la competició europea és motivador perquè ho fas contra equips d’altres països, amb més adrenalina, però per a mi cada partit és igual i es tracta de guanyar-ne com més millor». Ismaël Bako, ja convertit en un dels líders del Baxi Manresa a la pista, explicava ahir que sí, que és cert que els triomfs europeus alegren molt la setmana, però que el que dona de menjar és la lliga. Avui els manresans hauran de demostrar la motivació de nits com la de dimecres a Jerusalem, i per fer-ho tindran dos al·licients: que el rival juga aquesta mateixa competició i que, a més, ho farà en un Congost més ple.

Perquè les noves normatives permetran enfilar-se el pavelló manresà fins als 4.000 espectadors, més animats després d’haver vençut l'Hapoel del que ho estarien venint directament de la derrota per 44 punts a Badalona. I perquè la Champions està molt bé, però la lliga és el més important i, de moment, l’equip es troba amb balanç negatiu.

El Baxi tornarà a tenir tota la plantilla a punt i, per tant, caldrà descartar un home. Maye i Berzins, un per no haver viatjat a Jerusalem i l’altre per no haver-hi disputat cap minut, surten més tocats d’aquesta setmana. Però tampoc no va actuar Dani García a la capital hebrea i ningú no es troba exempt de la nominació.

Davant, un Unicaja que ha encadenat tres triomfs seguits, que va descansar entre setmana però que arriba amb la baixa segura d’un dels seus puntals, el francès Axel Bouteille. El conjunt de Katiskaris té una important artilleria exterior, amb homes com Jaime Fernández i Brizuela, als quals s’ha ajuntat enguany Norris Cole, excampió de l’NBA al costat de LeBron James a Miami i que genera un gran cabal de joc ofensiu.

Més sòlids

Aquesta fiabilitat més gran dels malaguenys respecte del curs passat la reconeixia ahir el base Dani Pérez a aventurar que «serà un partit molt igualat i competit. Ells han guanyat solidesa respecte d’anys anteriors, en què a darrere els costava més. Aquest any tenen Jaime Fernández al seu millor nivell. S’han reforçat amb Cole, l’interior que han fitxat [Eric] i segur que serà un partit molt dur i molt complicat».

El jugador de l’Hospitalet no s’acabava d’explicar la diferència de rendiment del Baxi en alguns enfrontaments, però sí que recordava que «els partits en què cal abaixar el cul i estar bé en defensa, els estem tirant endavant. Potser no són partits de joc espectacular, però s’han de guanyar. Fer-ho. També diu molt de l’equip i de la seva capacitat de lluitar». També s’alegrava de tenir més públic avui. « Jugar amb el 40 o el 50% ja es notava. Contra el Baskonia es va viure un ambient increïble i demà encara serà millor».

Per la seva banda, Ismaël Bako reforçava la idea que «serà un partit molt dur. Tots els partits a la lliga ACB ho són. Hem demostrat que podem superar els millors equips, però també que podem perdre contra qualsevol. Cada partit s’ha de preparar com si ens enfrontéssim al campió d’Europa. Si ens mantenim com un grup, amb bona comunicació, podem batre qualsevol equip a Espanya». Sobre el canvi de venir d’un equip d’Eurolliga com l’Asvel a Manresa, «m’hi trobo més còmode. Durant les primeres setmanes em vaig haver d’adaptar una mica, però vaig mantenir una bona comunicació amb tothom i ara tinc molta confiança d’assumir rols importants».