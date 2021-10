La disputa de la sisena i última etapa de la Titan Desert no va comportar modificacions substancials en els primers llocs de la classificació de la categoria Elit i el santfruitosenc Guillem Muñoz va certificar la seva tercera posició final.

La sisena etapa, de 74 km i 617 m de desnivell positiu acumulat, es va desenvolupar entre les poblacions d’Ergg Chebbi i Maadid. Una temuda àrea desèrtica. Guillem Muñoz va maldar per millorar el tercer lloc a la classificació general tot i la dificultat de l’empresa. El seu esforç no va obtenir l’anhelada recompensa. L’ampostí Josep Betalú es va imposar a la línia d’arribada. El ciclista suís Konny Looser, un dels favorits tot i debutar a la Titan Desert, va ratificar el seu triomf a la categoria Elit masculina amb un registre de 23 hores 46 minuts i 2 segons. El basc Haimar Zubeldia va pujar al segon graó del podi (23 h 50’ i 09’’) i el santfruitosenc de l’equip BMC TBellès by Kalas va validar la tercera posició (23 h 50’ i 40’’).

La guanyadora de la categoria Elit femenina també va ser una debutant: la campiona d’Europa d’ultramarató Ariadna Ródenas. La ciclista d’Elx va completar les sis etapes en 29 hores 10 minuts i 16 segons. Sílvia Roura (BMC TBellès by Kalas) va signar el segon triomf d’etapa consecutiu i va afermar la segona posició a la classificació general (29 h 23’ i 47’’). Ramona Gabriel (29 h 46’ i 46’’) va completar el podi. Finalment, assenyalar que la manresana Núria Picas i el berguedà Pau Bartoló van confirmar el seu domini en la competició per a duets mixtos. El tàndem ciclista va vèncer amb un temps de 59 hores 6 minuts i 28 segons.