Fotis Katsikaris podria passar, per als no iniciats, com a nom d’un vident d’un programa de matinada a Antena 3. Però és el d’un tècnic de bàsquet de llarga i sòlida trajectòria i que ara entrena l’Unicaja. El preparador grec va revelar, en la roda de premsa de divendres, prèvia al partit d’ahir al Congost, que el jugador que li feia més por del Baxi era Dani Pérez. I ho va clavar. El base de l’Hospitalet va donar una mala nit al seu equip. Primer, durant trenta minuts, i acompanyat de Sylvain Francisco, amb una direcció de joc que els malaguenys no van poder parar. I, sobretot, quan semblava que aquests reaccionaven (75-71), amb dos punyals en forma de triple que deixaven el triomf a casa. Pérez va capturar el botí i el va ingressar al banc, potser el que exerceix de propietari del seu rival d’ahir.

Els primers minuts van ser de domini manresà (13-9) i de joc del mateix Dani Pérez pels pivots, Moneke i Bako. L’únic problema arribava amb les dues faltes d’un Thomasson a qui Jaime Fernández li havia guanyat la partida per retallar la distància al 15-14, Però va ser un miratge. L’entrada a la pista de Sylvain Francisco encara va millorar les prestacions de Dani Pérez i, a més, el Baxi va fer una passa endavant en defensa. El base francès va iniciar un parcial de 6-0, ajudat pels tirs lliures de Jou i un bàsquet de Rafa, i va tancar el quart amb una acció de fantasia, una safata de cullera (25-18).

Fluïdesa ofensiva

El xou de Francisco va seguir a l’inici del segon període. Un triple de Maye va precedir una acció del director de joc, que va trencar els turmells de tothom abans de deixar un bàsquet fet a Sima. Un tir lliure després de tècnica de Rafa Martínez deixava el màxim avantatge (31-20).

El partit semblava controlat, però un Unicaja molt erràtic en el tir trobava un generador inesperat. Micheal Eric, amb vuit punts seguits i dues esmaixades feia aturar el partit a Pedro Martínez amb 33-26. Però Thomasson va trencar la dinàmica i, després, a més, el tècnic local va jugar amb els dos bases a la pista per contrarestar els petits del rival. La diferència va créixer fins més enllà dels deu punts i, malgrat un triple d’Abromaitis, el tram final de la primera meitat va ser un recital de connexions entre Dani Pérez i Yankuba Sima que l’Unicaja no va saber aturar fins al 48-36 de la mitja part.

Estirada no definitiva

I el tercer quart no va començar pas millor per a l’Unicaja. La defensa seguia permetent el joc de Dani Pérez i les pilotes doblades per als pivots, alhora que no trobava respostes en atac. Un bàsquet de Bako i una protesta de la banqueta va derivar en la segona tècnica andalusa. Si se li afegeixen els punts de Moneke i una bona actitud defensiva trobem que el Baxi ja guanyava per divuit punts (58-40) a l’equador del període.

Katsikaris va decidir poblar la zona amb Guerrero, fins aleshores inèdit, però l’Unicaja no encertava gairebé cap tir i un triple del retornat Francisco eixamplava la distància fins al 61-42. S’anotava menys, la qual cosa beneficia sempre qui va guanyant. La diferència va arribar a ser de 21 punts (63-42), però l’Unicaja va reaccionar i, amb un parcial de 0-7, amb la tornada a la pista de Jaime Fernández (64-51) va tornar al partit abans de l’últim quart.

Les esperances visitants partien de la reacció d’algunes estrelles en atac i una d’elles, Norris Cole, va presentar candidatura amb un triple i un gran ganxo. Però el Baxi tenia resposta, amb bomba de Thomasson i 2+1 de Dani Pérez per al 69-56. La situació, de tota manera, era perillosa i Cole anotava un triple a tauler que feia mal per la moral que podia adquirir l’Unicaja (69-59). El partit es va descontrolar, fet que no convenia i l’ofensiva manresana ara estava encallada.

El Baxi semblava tenir la situació ben apamada, però no acabava de tancar el duel i la nova reacció d’Alberto Díaz i Norris Cole deixaven el 75-71 encara amb tres minuts per jugar. Aleshores va sorgir la segona cara de Dani Pérez. Aprofitant una defensa de bloqueig per darrere de Francis Alonso va ser valent i va llançar de tres. A dins (78-71). Moneke recupera la bola i repetició de la jugada. Alonso se la menja i Dani no perdona (81-71). Game over absolut. El que va passar en els dos minuts següents ja no era transcendental. El joc del Baxi i l’esquerra de Pérez havien fet realitat el vaticini del futurista Katsikaris.