El València Basket va imposar-se a la pista del San Pablo Burgos (65-69) en un duel que va anar de més a menys. El conjunt taronja, amb l’extècnic manresà del Burgos Joan Peñarroya, va dominar durant la primera meitat (38-46), però a la represa es va veure sorprès per un equip local més encertat. En el darrer període cap equip va estar encertat i van ser els visitants qui es van endur la seva tercera victòria.

El Morabanc Andorra va sumar el segon triomf a la pista del Joventut (73-79). El conjunt andorrà sembla que ha deixat enrere un fluix inici de lliga, en què havia encadenat quatre derrotes en els primers quatre partits, després de guanyar un duel molt treballat a l’Olímpic de Badalona. Ambdós equips van disputar un desencertat primer període amb un parcial paupèrrim de 10-8. En el segon quart, els atacs es van imposar a les defenses i es va arribar al descans amb un mínim 34-33. A la represa els visitants van capgirar l’avantatge liderat per un encertat Amine Noua, màxim anotador amb 26 punts. En el darrer quart, els badalonins es van apropar a 1 punt (71-72), però en el tram final els andorrans van sentenciar. L’UCAM Múrcia va apallissar l’Obradoiro (70-104) en un partit molt complet. Els murcians no van donar cap opció al seu rival i ja en el primer període tenien el partit encarrilat 13-28. De mica en mica els visitants van ampliar les distàncies per confirmar el seu gran inici de campionat amb un balanç de 4-2.