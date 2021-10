I ara, el Madrid. El Barça va batre anit el València de Bordalás per 3-1 en la primera remuntada de la temporada i va agafar confiança de cara als dos compromisos que ha d’afrontar aquesta setmana: dimecres el Dinamo de Kiev al Camp Nou en la tercera jornada de la Champions i diumenge ho farà el conjunt d’Ancelotti i d’un Benzema en estat de gràcia.

En una jornada marcada per l’assemblea de compromissaris, que Laporta va ajornar a les 20.45 h perquè tothom pogués anar del Palau Blaugrana al Camp Nou i que es reprendrà aquest dissabte, la principal notícia esportiva en el retorn de la competició després de la llarga aturada de seleccions va ser la inclusió d’Ansu Fati a l’onze titular. El jove davanter, que el dia 31 d’aquest mes farà els 19, no va trigar gens a tenir impacte en el partit: en el primer minut va xutar fora molt a prop del pal i, en el 13, va combinar amb Memphis i va fer un xut des de la cantonada de l’àrea que va anar a parar al fons de la porteria de Cillessen a l’altre pal. Segon gol a la Lliga havent jugat encara pocs minuts un cop recuperat de la lesió.

El 10 del Barça va tranquil·litzar els nervis dels culers perquè en el 4, Gayá va obrir el marcador amb un gran xut des de fora l’àrea recollint un mal refús blaugrana a la sortida d’un córner. La fragilitat a la rereguarda va ser una constant al llarg d’un matx que Koeman va plantejar d’inici amb un 4-4-2 i Dest en posició d’extrem per davant de Sergio Roberto. El tècnic neerlandès també va donar continuïtat a la titularitat de Gavi, que fa una setmana estava jugant la final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola.

Al Barça li va costar tenir el comandament del partit perquè, tot i agafar la pilota, va deixar molts espais a la seva esquena, la defensa a l’home estava desajustada i el València va amenaçar sovint. En el minut 27, Guedes va xutar fora aprofitant aquest desgavell.

Però Ansu, de nou, va deixar la seva empremta en el partit quan, en el minut 39, va provocar un penal després que el seu soci Memphis aguantés la pilota i li servís dins l’àrea. Gil Manzano va xiular i els valencianistes van protestar, però el VAR no va intervenir per rectificar l’àrbitre i Memphis va avançar el Barça amb una execució imponent que va deixar Cillessen palplantat sobre la línia.

Coutinho torna a marcar

Ansu Fati és el digne hereu de la samarreta amb el 10, però encara no té el ritme per jugar els noranta minuts, i a l’hora de joc va deixar el seu lloc a Coutinho. Abans, va deixar la seva última firma sobre el camp amb un xut que no va entrar per ben poc.

El València, però, era l’equip que necessitava marcar i va sortir a jugar el segon temps intentant tancar el Barça a la seva àrea. En el minut 53, Carlos Soler va tornar a aprofundir en els desajustos defensius del Barça i va xutar al pal. Ben poc després, Guedes es va quedar sol i va obligar Ter Stegen a fer una enorme aturada.

Com en anteriors ocasions, els de Koeman no trobaven una línia de regularitat i durant la segona part semblava que qualsevol dels dos equips podia marcar. Bordalás ho va intentar donant entrada a Cheryshev, però la millor ocasió en el tram final va ser una incursió de Carlos Soler fins la línia de fons que cap blaugrana va poder i només la intervenció a darrera hora de Ter Stegen, interceptant la centrada, va evitar un disgust.

Maxi, en una falta, també va provocar un ensurt a la culerada, però l’únic gol el va fer Coutinho, que no marcava des del 29 de novembre de l’any (4-0 contra l’Osasuna). Dest va lluitar la pilota dins l’àrea, es va regirar i la va cedir al brasiler, que no va fallar.