La quarta jornada de la Lliga Catalana Sènior Femenina no va ha estat fructífera per als dos equips de les nostres comarques. El CH Vilanova del Camí ha rebut al poliesportiu de Can Titó al líder del grup B de la màxima categoria del país, el CH Palautordera-Salicrú i ha cedit per 22 a 36. D'altra banda, el CH Martorell s'ha desplaçat a la pista de la Fundació Handbol Sant Vicenç B i ha encaixat una derrota contundent (37 a 20). Així doncs, ambdues formacions tanquen la classificació amb només 1 punt, però el goal average general determina que les anoienques siguin sisenes i que l'equip del Baix Llobregat ocupi la setena posició.

Les jugadores de David Díaz han ofert unes excel·ents prestacions durant el primer període i han competit de tu a tu amb el primer classificat. No endebades, a l'equador d'aquest primer acte les vilanovines tenien avantatge a l'electrònic (7 a 6) i al descans cedien per un mínim 15 a 16. Les vallesanes han incrementat l'exigència física de la confrontació a la represa i han augmentat el seu grau d'intensitat defensiva. Aquestes dues circumstàncies han incidit de forma decisiva en el desenvolupament del partit i un parcial de 7 a 20 ha sentenciat la victòria visitant. La santpedorenca Mayra Magnoni no ha disminuït la seva aportació ofensiva tot i la qualitat de l'oponent i ha materialitzat 7 gols.

Fitxa tècnica.

CH Vilanova del Camí. Abril Horcas (p), Sònia Pulido, Ainhoa Arbiol, Sandra Rodríguez (5 gols), Ainhoa Guisado (4), Judit Gómez, Tània Caldera (2), Jèssica Martínez, Paula Muñoz (2), Júlia Ramis (2), Sara Targa, Mayra Magoni (7) i Meritxell Comellas (p).

Àrbitres. Arnau Martínez Torroella i Adrià Moreno Pérez.

Parcials. 3-1, 4-5, 7-6, 9-9, 11-12, 15-16 (descans); 17-18, 18-21, 19-25, 20-30, 21-33 i 22-36 (final).

A Sant Vicenç dels Horts, després d'uns primers vint minuts molt igualats, les martorellenques han perdut efectivitat ofensiva i les locals han adquirit un avantatge de set gols al descans (15 a 8) que han convertit en golejada al final (37 a 20).

Fitxa tècnica.

CH Martorell. Carla Cantó p), Helena Sevilla (3 gols), Tania Campobadal, Nahir Sofia Skerl (4), Sara Romero, Melania Martín, Ainhoa Garrido (2), Núria Morlesín (6), Carla Moreno, Julia Garayoa, Martina Sabaté, Míriam Mogedas Agostina Estelrrich (4) i Cristina Sebastián (p)(1).

Àrbitres. Èric Deirós Borràs i Marc Jiménez López.

Parcials. 4-0, 4-3, 6-5, 8-6, 11-6, 15-8 (descans); 21-10, 26-12, 31-17, 36-18 i 37-20.