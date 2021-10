Tot i que el Catalana Occident va perdre davant el Mataró tan sols per un punt (55-56), els tres equips preferents van donar una molt bona imatge en els seus partits del cap de setmana.

En el grup 1, els manresans es van trobar un rival molt intens i concentrat, sobretot en tasques defensives, que va deixar els bagencs amb uns percentatges d’encert baixos. Tot i això, amb un final molt igualat, la victòria podia ser per a qualsevol dels dos equips, i en aquesta ocasió va ser per als visitants. Àlex Martín, amb 13 punts, va ser el màxim anotador dels locals, que venien d’una soferta victòria a domicili a Tarragona en un partit disputat dimarts passat.

L’Asfalt Igualada es va mostrar molt superior contra el Nayox Lleida, i va deixar sense opció els seus rivals des del primer moment, els va doblar en el marcador al descans i van tancar el partit amb un contundent 66-94. Una victòria per recuperar sensacions després de la derrota contra el líder en la jornada anterior.

En la categoria femenina, el Manresa es col·loca líder del grup 2 després de realitzar un excel·lent partit, també contra el Nayox Lleida, per 71 a 55. La jugadora local Aina Roque va agafar les rendes ofensives del seu equip, amb 23 punts clau per aconseguir la victòria. Les bagenques van aprofitar la derrota de l’Hospitalet per agafar el lideratge de la competició.