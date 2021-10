El març del 2020, quan el món es va parar per la covid, Les Comes havia d’acollir la novena edició del seu festival 4x4. Un any i set mesos més tard de l’esperat, la cita va arribar ahir a la finca surienca amb unes dades de participació semblants a les del 2019, gràcies al fet que moltes de les persones que ja hi volien prendre part llavors no van llençar la seva entrada i ara tenien ganes de tornar-hi.

Així, els propietaris dels vehicles tot terreny van poder recórrer els setanta quilòmetres de pistes, senyalitzades, i gaudir d’un bon nombre d’atraccions, amb la presència de professionals del sector i de participants en proves tan dures com el Dakar.

Així, una de les activitats estrella va ser la Zona Dakar BF Gooderich, on els integrants de l’equip de De Rooy, que participarà a la prova clàssica, van mostrar el Daf 3300 4x4, un curiós camió de dos motors i més de 400 cavalls cadascun. Altres pilots, entre els quals el bagenc Àlex Aguirregaviria, amb el Mercedes de l’equip FN Speed, també van mostrar les seves evolucions.

Parts divulgatives

Un altre dels actes destacats va ser la conferència sobre el Dakar, dirigida per la periodista Sara Gutiérrez i per Pep Vila, amb la presència de veterans de la cursa com l’olianès Isidre Esteve i d’altres com Xavi Foj, Albert Llovera, Rafa Tibau, a part de figures del món del motor com Carles Checa. L’activitat protagonista de les tardes, però, va ser la supertrack, una prova cronometrada que va reunir alguns dels vehicles més ben preparats que es van poder veure a Les Comes, i que van recórrer un circuit amb tot d’obstacles naturals, la qual cosa va aproximar els seguidors a l’espectacle genuí.