El debut del tècnic solsoní David Jaray a la banqueta escapulada va ser agredolç. Els blaus es van mostrar com un equip competitiu davant la UE Valls, un conjunt configurat per recuperar la plaça perduda a Tercera Divisió, però un gol en els últims instants de la confrontació va privar el CF Solsona de sumar un valuós empat (0 a 1). Després de la renúncia del l’entrenador manresà Víctor Vera, David Jaray, excountry manager de la Barça Academy a la Xina, només va poder fer dues sessions preparatòries amb l’equip.

Els amfitrions van optar per contenir les escomeses ofensives del seu oponent durant el primer període. La UE Valls, una formació habituada a generar perill a través dels serveis en profunditat a l’espai dels seus centrals, va tenir la possessió de la pilota, però només va crear una ocasió de gol arran del servei d’un córner.

A la represa, David Jaray va fer un plantejament més ofensiu i va situar Èrik Castillo com a davanter de referència, amb Marc Vilajosana rere seu. La decisió del tècnic es va revelar com a encertada i el CF Solsona va disposar de tres clares ocasions de gol a càrrec de Marc Vilajosana, Arnau Murcia i Marc Guijarro. No va poder materialitzar-les i una falta comesa per aturar un contracop visitant, ja en el temps de recuperació, va propiciar que Arnau Miró donés la victòria al seu equip amb una magistral rematada de cap (min 94).