El Monbus CB Igualada va obtenir la tercera victòria seguida del curs després de superar de forma clara l’Alfindén, equip que juga amb un ritme molt ràpid. Durant la primera meitat ambdós equips van estar anivellats, amb alternances a les cistelles. No va ser fins quan faltaven dos minuts per arribar a la mitja part quan l’equip de Les Comes va ser capaç d’obrir un petit forat per marxar amb avantatge al descans, 48-39.

A la represa, els igualadins van ajustar la defensa i, gràcies a l’encert, van aconseguir encarrilar el triomf amb una màxima diferència de 27 punts. En el darrer període els locals van marxar del partit i els visitants van aconseguir maquillar el resultat, guiats per un espectacular Knowles, autor de 30 punts. El màxim anotador del Monbus CB Igualada va ser Baques, amb 25 punts.