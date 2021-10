Navàs i Artés s’han vist les cares en un partit molt intens que ha finalitzat amb una victòria per la mínima per part dels locals. El partit s’iniciava sense un clar dominador, els artesencs tractaven de proposar el seu estil de joc, però un Navàs molt ben posicionat sobre el camp s’enduia les primeres pilotes dividides i tractava de sorprendre al contracop amb un joc molt directe. L’acció se situava a l’equador del camp, i la primera part arribava al final sense cap ocasió de gol clara per trencar la igualtat inicial.

En els primers minuts de la segona meitat semblava que els locals avançaven les seves línies de pressió. Al minut 50 avisaven Brufau amb un tir que rebutjava el travesser, però minuts després Morillo remataria una bona centrada lateral per posar l’1-0 favorable al Navàs. Els grocs van decidir fer un pas al darrere i defensar el gol aconseguit fins al final, mentre que l’Artés començava a guanyar terreny i apropar-se a l’àrea de Morral. Els visitants gaudirien d’un parell d’oportunitats per igualar el partit, també el Navàs al contracop per sentenciar-lo, però cap dels dos conjunts no va estar prou encertat per poder fer el segon gol del partit.