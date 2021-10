El CB Martorell no va donar cap opció a l’Almozara i va imposar-se per un còmode 94-75. El conjunt local va dominar de principi a final i al descans ja guanyaven per un ampli 50-27. A la represa, els atacs es van imposar a les defenses, però l’equip de casa va saber mantenir l’avantatge. En el darrer període els visitants ja van abaixar els braços i els martorellencs van acabar guanyant per 19 punts.