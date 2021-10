La Pirinaica segueix invicte després de superar el Calaf amb un resultat de 3-6, en un partit molt vistós i atractiu per als espectadors a causa de l’elevat nombre de gols i oportunitats que es van generar. A l’inici del duel els dos conjunts tractaven d’aconseguir la possessió de la pilota, monopolitzant l’acció al centre del camp, lluny de les porteries. Amb el pas dels minuts els locals feien un pas endavant, però una Pirinaica molt ben posicionada en defensa rebutjava els primers acostaments calafins. El matx estava molt disputat, però al minut 12 arribava el gol que trencava la igualtat inicial, obra de Baena després de culminar un ràpid contracop que va sorprendre la defensa anoienca. Però tres minuts més tard, Marsiñach empataria el partit en una mostra del que es viuria a continuació, un intercanvi de cops entre dos equips amb estils molt diferents però llançats a lluitar per la victòria. Abans d’arribar al descans, els manresans tornarien a prendre la iniciativa amb un gol de Castaño en una jugada individual.

A la represa, la Pirinaica colpejava de nou per deixar pràcticament sentenciat el partit. Vilalta s’avançava als defensors del Calaf per posar l’1-3. Però els locals reaccionarien ràpidament per reduir de nou les distàncies en el marcador. Al minut 75, amb uns locals llançats a l’atac a la cerca de l’empat, la Pirinaica utilitzava un bloc baix per defensar-se i evitar qualsevol ensurt. De nou, per mitjà d’un contracop, Vilalta faria el 2-4 que dotava de tranquil·litat els jugadors de la Mion. El golejador manresà superaria Martínez en dues ocasions més abans del xiulet final, i va acabar el partit amb 4 gols. Marsiñach maquillaria el resultat en el temps afegit amb un gol més per part del Calaf.