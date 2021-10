Decisiu. Noah Baffoe és un davanter de gols determinants, d’aquells que permeten al CE Manresa sumar punts. Ahir, el jugador manresà d’origen ghanès va marcar el seu 97è gol amb la samarreta del Centre d’Esports Manresa i, com la majoria dels anteriors, aquest va facilitar tres punts a l’equip de la capital del Bages. Els blanc-i-vermells van tornar a mostrar la seva millor versió com a visitants i van signar la segona victòria consecutiva a domicili al Municipal de Vilatenim, al feu de la històrica UE Figueres (0 a 1).

Les prestacions pel que fa a joc dels jugadors de Ferran Costa lluny de l’estadi del Congost són immillorables i els resultats assolits, dos empats i dues victòries, no reflecteixen la superioritat que han exhibit al camp del Sant Andreu, a Vilassar, a Castelldefels i a Figueres. La primera part del duel al Municipal de Vilatenim va permetre constatar l’altíssim nivell i exigència de la categoria. En aquest context, els blanc-i-vermells van palesar des dels instants inicials que volien vèncer a l’Alt Empordà i van sotmetre el seu oponent a un atac constant i frenètic durant els primers deu minuts de la confrontació. No endebades, van forçar quatre serveis de cantonada en els cinc minuts inicials, i l’execució de l’últim va propiciar una sensacional rematada de cap de Putxi que va rebutjar un dels pals de la porteria de Mario Mendoza.

Els jugadors de Moisés Hurtado van maldar per sobreviure a l’allau ofensiva bagenca i, superat el tram més intens de la tempesta, van aconseguir equilibrar el domini del partit fins al descans. El xut d’Adrià Ramírez a l’esquerra d’Òscar Pulido (min 13) va marcar l’inici d’aquesta segona fase del partit. Tot i així, l’altra gran ocasió d’aquest primer acte també va correspondre als blanc-i-vermells. Javi López va rebre d’esquena a porteria a la frontal de l’àrea de penal. Es va regirar i va etzibar una canonada que Mario Mendoza va desviar a córner arran del travesser.

Al minut sis de la represa, Noah va fonamentar la victòria manresana amb un golàs. Pau Darbra va centrar des de la posició d’interior dret; Javi López va pentinar la pilota al primer pal i Noah la va controlar al segon amb l’esquerra. Va retallar un defensa i va afusellar Mario Mendoza amb la dreta. Va ser l’inici dels millors 15 minuts dels blanc-i-vermells, però les accions de perill generades no es van concretar en el gol de la sentència i, com a conseqüència d’aquest fet, entre el minut 70 i el 85 va caldre parapetar-se rere un eficient entramat defensiu per conjurar les escomeses ofensives dels amfitrions. Els manresans van superar aquesta prova i Javi López va rematar fregant el pal esquerre de la porteria local (min 88) en la darrera acció remarcable d’un partit trepidant.