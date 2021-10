El manresà Thierno Boubacar Diallo ja torna a ser al Japó per segon cop en poc temps. Encara no tres mesos després de prendre part als Jocs Olímpics de Tòquio, el qui ha estat escollit dos cops seguits com a millor esportista de la capital bagenca debuta avui en la 50a edició dels Campionats del Món, que tenen lloc al sud del país nipó, concretament a la localitat de Kitakyushu, a la prefectura de Fukuoka. La cita no només consolida la presència del gimnasta del club Egiba a la selecció estatal sinó que significa la seva tercera participació en la competició tot i que encara només té 20 anys (li falta un mes per celebrat els 21).

La federació espanyola acudeix al Mundial només amb la selecció masculina, entrenada per Benjamín Bango i Manuel Martínez, i integrada per Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Diallo i Adrià Vera. A quest darrer és la principal novetat respecte del conjunt que va participar als Jocs Olímpics, en el que hi havia el medallista de plata en terra, Ray Zapata, aquest cop absent.

La cita de Kitakyushu no té prova d’equips i això limita la participació dels gimnastes a lluitar en la ronda classificatòria per entrar a la final individual i les finals per aparells. Un objectiu que, ara per ara, sembla complicat per Thierno Diallo. La lluita per les medalles en la categoria masculina es disputarà divendres i el cap de setmana es reserva a les finals de cadascun dels sis aparells.

El salt endavant de Stuttgart

Thierno Diallo va ser a Tòquio el primer gimnasta manresà en participar en uns Jocs des de l’aparició del recordat Andreu Vivó als de Sidney 2000. El de l’Egiba va finalitzar la ronda de classificació en la 56a posició, després de signar una actuació irregular. Ell mateix va reconèixer que els nervis pel debut olímpic i un parell de caigudes van frustrar l’aspiració d’un resultat millor.

Però si el bagenc va poder ser a la capital japonesa va ser gràcies a la gran actuació coral de la selecció en els dos anteriors Mundials, primer el 2018 a Doha (Qatar) i l’any següent a Stuttgart (Alemanya). Diallo i els seus companys, a la localitat del golf Pèrsic, s’havien de classificar entre els 24 primers per tenir dret a jugar-se les places olímpiques en la cita del 2019, i en ambdues ocasions van ser 11ens, uns magnífics resultats que els van dur als Jocs.

Després de Tòquio, Diallo ha estat participant en la Bundesliga alemanya -la competició de clubs en un país on l’estatus econòmic de l’esport, i la gimnàstica en concret, és molt diferent a la realitat de l’estat espanyol- i arriba en plena forma al segon gran campionat d’un 2021 que el manresà està vivint intensament.