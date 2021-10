Pol Makuri, del CENA (Club Esquí Nòrdic de l'Arp) es va adjudicar el títol en el Campionat de Catalunya d'esquí de rodes (rollerski), que va tenir lloc aquest passat cap de setmana a l'estació de Baquèira Beret. Abans que comenci la temporada de neu, la competició -que també va ser el 1r Trofeu Naut Aran- va servir per comprovar l'estat de forma d'alguns dels especialistes catalans de les disciplines hivernals.

El campionat va deparar tres proves als participants: una cronoescalada de 3.5 km i 270 m de desnivell positiu (menys distància en les categories de promoció) el dissabte i dues curses de sprint i superesprint el diumenge.

En la categoria sub-20 van guanyar Marta Moreno (CAEI) i Bernat Gabarró (CENA), amb Nil Cardona (CEFUC) en segon lloc.

Júlia Pueyo (CEFUC) va pujar al graó més alt del podi en sub-18, per davant de Martina Miquel (CENA). En homes, tres membres de l'equip català van ser els millors: Aniol Borrell, del PEC (Puigcerdà Esquí Club) va alçar el títol per davant de Marc Colell (CEFUC) i Roc Vilaró (Bellver).

En sub16, Berta Guitart (CENA) es va imposar a Núria Ruiz (CENA) i Naia González (CAEI). I Pablo Moreno (CAEI) va quedar per davant d'Arnau Miquel (CENA) i Pau Molins (CENA).

A la categoria més petita, sub-14, èxit ceretà amb Joana Puig (Bellver) com a campiona i Ona Pons (PEC) en segon lloc. En l'apartat masculí, podi encapçalat per Jofre Puig (Bellver) amb Bernat Cadena (CENA) i Pau Julià (PEC) rera seu.

Per puntuar en el Trofeu Naut Aran no calia acabar les tres proves. Marta Moreno va vèncer amb 232 punts, seguida de Júlia Pueyo (CEFUC) amb 220 i Martina Miquel (CENA) amb 200. En categoria masculina, Aniol Borrell (PEC) va ser el millor amb 250 punts, per davant del basc Peio Añarbe amb 185 i Marc Colell (CEFUC) amb 155.

Des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern es va destacar la presència d'esportistes de les categories sub-8, sub-10 i sub-12, autèntic planter de l'esquí de fons català. L'organització va reconèixer el seu treball amb un petit obsequi.

La competició va tenir la col·laboració del Club Aranès d'Esports d'Iuern, l'Ajuntament de Naut Aran, Baquèira Beret i el Conselh Generau d’Aran.