Guanyar o guanyar: el Barça no admet cap altre opció si no vol començar a caure per l’abisme europeu. La visita del Dinamo de Kieva és avui a partir de les 18.45 h, al Camp Nou, el primer pas per redreçar el rumb a la Lliga de Campions després de la previsible ensopegada amb el Bayern (0-3) i la no tant esperable desfeta a Lisboa contra el Benfica (3-0). Qualsevol resultat que no sigui una victòria deixaria els blaugrana en un situació pèssima en l’intent d’accedir a les eliminatòries. «Ens juguem el nostre futur a la Champions. Si volem passar a la següent fase, no tenim més remei que sumar punts. Tenim molt clar el que hem de fer», va dir ahir el tècnic neerlandès Ronald Koeman.

La temporada 2000-01, el Barça no va superar la fase inicial de la Lliga de Campions perquè Milan i Leeds van ocupar les dues primeres posicions del seu grup, i l’equip de Serra Ferrer (substituït a l’abril per Rexach) va passar a la Copa de la UEFA, on va caure en semifinals davant del Liverpool. Des d’aleshores, el conjunt blaugrana ha arribat sempre a les eliminatòries de la Champions amb l’única excepció del curs 03-04 en el que va jugar directament la segona competició europea i va cedir a 8ens amb el Celtic. Durant aquest llarg i victoriós trajecte ha conquerit 4 títols i ha jugat 5 cops les semifinals.

Un toc als pesos pesants

«Hi ha jugadors molt experimentats que han de donar exemple en aquests partits», va indicar Koeman: «I els joves han demostrat que aguanten la pressió de jugar en el Barça. Ja han disputat duels importants, amb nosaltres i amb les seves seleccions. No és un tema de falta d’experiència».

L’entrenador no podrà comptar avui ni amb el sancionat Eric, que va ser expulsat a Lisboa, ni el lesionat Araüjo, motiu pel qual segurament prioritzarà la inclusió de Mingüeza a l’eix de la defensa per davant dels francesos Umtiti i Lenglet. L’altra novetat pot ser l’entrada a l’onze titular de Coutinho, una d’aquestes vaque sagrades a les que es va referir Koeman.

«Ha estat molt temps lesionat i ha de millorar físicament», va dir el tècnic d’un jugador que diumenge, contra el València, va fer el seu primer gol en gairebé un any. «Té qualitat i hi ha competència en el mig del camp. És un jugador important per als propers partits», va afegir.

Koeman va opinar que el Dinamo és millor que l’any passat, quan també es va creuar en el camí del Barça a la fase de grups, i va assegurar que no pensarà en el fet que diumenge toca el Madrid. Per això, posarà els millors sobre la gespa, si bé «cal pensar en la situació física d’alguns jugadors».

En aquest sentit, va assenyalar que «és impossible que Ansu Fati jugui tres partits sencers en set dies». Sobre la renovació del davanter, l’inquilí de la banqueta barcelonista va dir que «està a prop», fet que va valorar molt positivament «perquè estem parlant d’un jugador jove de molta qualitat i un dels que ha de marcar el futur d’aquest club».

Koeman va ser interrogat de nou sobre la capacitat del Barça per arribar lluny a la Champions. «Competir, sí. Però no se’ns pot exigir guanyar el títol. Recuperar els lesionats ens ajudarà. Els que han reaparegut encara no estan al seu màxim nivell, però van per bon camí», va comentar, assegurant que «els equips grans han millorat molt i el Barça ha baixat el seu nivell en els últims quatre anys» en aquesta competició. «Jo només puc opinar des que vaig arribar, però és evident que hi ha equips que tenen millor onze, millor banqueta i millor situació econòmica», va sentenciar.

El futur encara està per escriure i el Barça confia en guanyar els dos partits contra el Dinamo de Kiev de Mircea Lucescu (avui i el 2 de novembre) i que el Bayern fa-ci la feina derrotant el Benfica en el doble duel entre ambdós rivals. Una combinació que portaria els dos equips a disputar-se l’accés a 8ens al Camp Nou. El futur comença avui.