El Vila-real i el Sevilla segueixen amb les aspiracions intactes de poder arribar als vuitens de final de la Lliga de Campions, tot i que la tercera jornada deixa un gust diferent a tots dos equips. Els castellonencs van apallissar a domicili el rival més dèbil, el Young Boys (1-4), mentre els andalusos no passaven d’un empat a zero a Lilla que els complica molt poder ser primers de grup.

Això és per la victòria del Salzburg contra el Wolfsburg (3-1) en el primer partit del dia. Els austríacs van marcar mitjançant Adeyemi i Okafor, aquest dos cops. Nmecha havia igualat el partit momentàniament. A França, el Sevilla va sumar el seu tercer empat en una fase en què encara no sap guanyar, ni perdre.

Per la seva banda, el Vila-real va recollir tres punts imprescindibles per seguir lluitant per tot. Els groguets no van tenir problemes amb els suïssos i es van avançar aviat, amb gols de Yeremi Pino i de Gerard Moreno. Elia va retallar la distància a dotze minuts per al final, però Alberto Moreno i Samu Chukwueze van sentenciar.

En l’altre partit del grup, gran remuntada del Manchester United, que se situa primer de grup, contra l’Atalanta (3-2). Els llombards es van avançar amb gols de Pasalic i Demiral a la primera part, però Rashford, Maguire i Cristiano Ronaldo van capgirar el resultat davant de la bogeria a les graderies d’Old Trafford.

En el grup sense equips de la lliga espanyola, la Juventus va fer un pas endavant gairebé decisiu per classificar-se en derrotar el Zenit per 0-1 amb un gol del suec Kulusevski quan només faltaven quatre minuts per al final. A Stamford Bridge, el Chelsea va perdre per lesió els seus davanters Lukaku i Werner, però no va patir contra un Malmö que ni ha puntuat, ni ha marcat, amb gols de Christensen i Jorginho, de penal.

La golejada va arribar en el grup del Barça i va ser tardana. El Bayern va derrotar el Benfica per 0-4 amb quatre gols en els últims vint minuts, dos de Sané, un de Lewandowski i un autogol del jugador local Everton.