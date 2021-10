L’Igualada Rigat no va merèixer perdre en partit avançat de lliga contra el Noia. Va remuntar un gol inicial i després va dur la iniciativa. Però les errades a l’hora de rematar el van condemnar després de 50 minuts de gran hoquei (5-6).

El duel no va començar gairebé per als homes de Cesc Fernández, ja que, als quatre minuts de joc, Marc Palau va perdre una bola sortint de darrere i la va aprofitar Toni Salvador per estrenar l’electrònic. El tècnic local va voler donar instruccions tot seguit i, sortint del temps mort, Palau va arreglar el seu error anterior amb una rematada des de mig camp que va superar Fernández.

La primera meitat va ser equilibrada i va acabar amb molta anotació. Primer va ser Gerard Riba qui va avançar el seu equip de falta directa. Un penal sobre Palau va servir perquè Cantero anotés el 3-1 a 27 segons per al final. Però en l’última jugada, Esteller va rematar a quatre segons per al final una gran acció de Pujadas.

A la represa, Canero i Esteller van marcar en un espai curt de temps i l’Igualada es va avançar amb un toc subtil de Tety Vives després d’un xut de Ton Baliu. Aleshores, Àlex Cantero amb un penal, primer, i Gerard Riba, amb una falta directa, després, haurien pogut establir el 6-4. Però van errar i qui no ho va fer va ser el Noia, que va capgirar el resultat.