Artés va ser l’escenari d’una matinal en la qual es van unir les ganes dels més petits de jugar a bàsquet amb la necessitat dels clubs de planificar el futur. La vila bagenca va acollir la primera trobada escolar de la temporada i també primera després d’un llarg període sense poder-se fer. Gairebé paral·lelament, els representants de 19 clubs i els de la federació es reunien per posar en comú objectius de cara al futur.

Pel que fa a la trobada, organitzada pel Club Bàsquet Artés, amb el suport de l’ajuntament, va reunir un total de 35 equips que es van repartir entre el pavelló i tres pistes adjacents, a l’aire lliure. El format era no competitiu, amb sis parts de sis minuts cadascuna i amb equips de quatre contra quatre. Com explica el president del CB Artés, Santi Perramon, «es va fer així perquè, amb un jugador menys per equip, els participants prenen més part del joc i toquen més pilota».

Les edats dels jugadors eren d’entre quatre i set anys i la voluntat és que «es puguin repetir tan sovint com sigui possible i es facin en format itinerant. Per als clubs és important disposar d’aquesta base de joves jugadors que es comencin a enganxar a la pràctica del joc, ni que no sigui de manera competitiva, per tal de formar una bona base».

Posades en comú

La trobada va tenir lloc entre les nou del matí i les dues del migdia, més o menys, i entre les deu i la una es va fer la trobada de representats de clubs, que es van reunir l’Espai Celler Àrtium. Com explica el delegat federatiu a les comarques centrals, Lluís Vergés, «vam tenir 19 clubs representants, a més de gent de la delegació i de la federació, com ara el vicepresident, Josep Maria Rofes, i de les autoritats locals, encapçalades per l’alcalde, Enric Forcada.

Vergés explica que en la reunió «ens vam posar al dia d’informacions internes que potser no havien arribat a tothom. Tres representants, del Castellet, el Piera i el Puig-reig, ens van informar d’activitats que duran a terme properament i vam unir els presidents i vicepresidents en diferents taules, amb membres de la delegació i de la federació amb qui potser no solen tenir tan contacte, perquè donessin a conèixer les seves inquietuds». Vergés aposta també «per una reunió d’aquest tipus a principi de temporada, d’organització itinerant i coincident amb una trobada d’escoles» com aquesta.