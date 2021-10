Gairebé dos anys després de l’última vegada, la gimnàstica rítmica torna al Nou Congost amb la disputa de la segona fase de la Copa Catalana de tardor, en categories que van des de benjamins fins a sèniors. Serà una bona oportunitat per a les gimnastes del conjunt local, el Club Rítmica Manresa, per competir a casa i obtenir bons resultats.

D’aquesta manera, l’entitat bagenca aporta un total de nou formacions a l’esdeveniment. Per a qui les vulgui seguir en directe, els horaris són els següents. El cadet VII participarà a les 9.18 hores; el juvenil VII ho farà a les 9.33; l’infantil VII, a les 10.48; el benjamí IV, a les 12.39: l’infantil amb maces V, a les 16.09; l’infantil IV amb pilota, a les 16.24; l’infantil IV mans lliures, a les 16.57; l’infantil V mans lliures, a les 17.12 i, finalment, el júnior VI amb maces, a les 18.03.

En total, unes mil gimnastes participaran en l’esdeveniment, que arriba just la setmana després que el Club Rítmica Manresa obtingués bons resultats en el Campionat de Catalunya de Torredembaqrra, amb un títol per a la formació juvenil VI, una tercera posició i, per tant, un altre podi per a l’equip cadet VII i una quarta posició per a les infantils.

La competició tindrà la participació d’una altra formació de les nostres comarques, l’Igualada CGA, que prendrà part en la de júnior 4 de cinc cèrcols.