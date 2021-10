Un total de 24 formacions, repartides en tres categories, competirà entre avui i demà a la Copa Catalunya de clubs, que tindrà les piscines municipals Manel Estiarte i Duocastella de Manresa com a escenari. Serà l’oportunitat de gaudir de l’evolució d’una gran quantitat d’esportistes, entre els quals alguns que van participar en els darrers Jocs de Tòquio.

Així doncs, hi haurà atraccions com Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz, Albert Escrits i Joanllu Pons. També la lleidatana Emma Carrasco, filla de l’olímpic manresà Jordi Carrasco, qui després de participar als europeus júniors passats, va canviar d’equip i ara és al CN Sant Andreu.

La representació del CN Manresa serà formada per Arnau Rovira, Izan Cubillas, Eric del Arco, Ignasi Bernaus, Denis Cubillas, Miquel Rosich, Biel Gálvez, Alba Rovira, Maria Egea, Anna Salvans, Laia Montferrer i Queralt Roger. L’objectiu de la formació dirigida per Pablo Racero és ascendir a Segona Divisió, una fita que ja es creia possible la temporada passada. Entre els equips participants també hi haurà el CN Igualada, també a Tercera Divisió contra el Caldes, el Badalona, la Gramenet, el Viladecans, el Vic i el Premià.

Els horaris són a partir de les 10.30 hores, al matí, i les 17.30 hores, avui dissabte, i les 12.30 hores al migdia i les 16.45 demà diumenge, abans que es conegui quines formacions assoleixen els objectius.