L'espanyol Marc Márquez, que va concloure els entrenaments oficials del Gran Premi de l'Emília Romaña de MotoGP a la setena posició, ha reconegut que encara no està "preparat per a lluitar pel podi, encara que intentarem estar en el club dels cinc primers".

"Crec que estem una mica en la situació que estàvem a Misano 1, tot i que és veritat que les condicions són molt diferents, però haurem d'intentar saber perquè i veure si el diumenge podem fer un pas més i, si és una carrera en sec, que sembla que sí...", va explicar Márc Márquez.

El pilot de Repsol Honda ha recalcat: "no crec que estiguem preparats per a lluitar pel podi però intentarem estar en el club dels cinc primers, que ja serà una bona classificació per a nosaltres".

"He perdut una oportunitat, ja que sempre en aquestes condicions arrisques i, per a riscos, quan no tens la velocitat suficient, has d'arriscar i llavors pot sortir per aprofitar l'oportunitat i ser quart o cinquè, o fins i tot tercer, o pot ser que caiguis. Hem arriscat i la veritat és que no em sentia, però bé, he pensat 'provo', i he caigut", ha assenyalat el pilot de Repsol Honda.

En explicar la caiguda del seu germà Alex i l'esglai que es va emportar en la segona classificació, Marc Márquez ha destacat que "ha estat una caiguda molt diferent de com vaig caure en Assen o a l'esglai que he tingut o la caiguda d'Alex, perquè a Assen va anar accelerant i aquí ha estat sense accelerar i sense fre pràcticament, entrant".