La catalana Núria Pau, filla de Ribes de Freser i vinculada a La Molina Club d'Esports, ha acabat avui en el lloc 63 en l'eslàlom gegant que obre la Copa del Món d'esquí alpí, que té lloc aquest cap de setmana a l'estació austríaca de Sölden. Un altre esquiador del club ceretà, Albert Ortega, disputarà demà diumenge (primera mànega, a les 10 h per Eurosport) el gegant masculí.

La temporada 21-22 ha viscut avui el primer plat fort d'un calendari que tindrà en els Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín (4-20 de febrer) el seu punt àlgid. La Copa del Món s'ha posat en marxa en un dels escenaris mítics de l'esquí alpí, la localitat de Sölden, on hi ha la pista coneguda com el Mur del glaciar de Rettenbach, un tram imponent que ha viscut un duel molt apretat entre la nordamericana Mikaela Shiffrin i la suïssa Lara Gut-Behrami que s'ha resolt per un marge de 14 centèsimes.

En la primera mànega, la vigent campiona mundial, Lara Gut-Behrami ha aconseguit el millor registre, només 2 centèsimes més ràpid que Mikaela Shiffrin, subcampiona als Jocs de Pyeongchang del 2018. L'austríaca Stephanie Brunner ha acabat tercera, a 54 centèsimes.

Núria Pau, per la seva part, que tenia l'esperança d'acabar entre les trenta primeres per poder disputar la segona mànega, no ha tingut un bon dia i ha finalitzat en el lloc 63, d'un total de 66 classificades a les quals cal sumar les 9 participants que no han arribat a la meta.

Enguany, l'esquiadora pirinenca forma part del nou club privat Female Alpine Ski Team, que vol donar més presència internacional a les millors especialistes espanyoles i té el suport del club de La Molina. Pau té l'objectiu de disputar tantes proves de la Copa del Món com pugui, sempre combinant-les amb el calendari de la Copa d'Europa: en ambdues competicions buscarà els punts necessaris per classificar-se per als Jocs de Pequín.

En la segona mànega, Shiffrin ha capgirat la truita amb una baixada impecable en la que ha exhibit la seva tècnica, i ha tret 16 centèsimes a Gut-Behrami, la darrera en afrontar el descens per la pista de Rettenbach i que ha tingut dues petites errades que l'han penalitzat. L'eslovaca Petra Vlhova, campiona de la Copa del Món 20-21, ha remuntat del sisè al tercer lloc i ha ocupat el darrer graó del podi, a 1.30 de la vencedora.

La següent cita de la Copa del Món tindrà lloc el cap de setmana dels dies 13 i 14 de novembre a Lech (Àustria), amb eslàloms paral·lels.